GruVillage: concerto di Jess Glynne lunedì 26 giugno 2017

TORINO - La sua hit da solista Hold My Hand è rimasta alla prima posizione della classifica inglese per tre settimane consecutive, il pezzo tutto da ballare Don’t Be So Hard on Yourself è stata la quinta numero uno per la cantante nelle chart britanniche: un vero record. Per non parlare del singolo Take Me Home, certificato Disco D’Oro in Italia. Si tratta di Jess Glynne, una vera scoperta del panorama internazionale. La cantautrice inglese, amatissima in Italia, sarà ospite del GruVillage festival di questa estate nella data del 26 giugno.

Un talento naturale

A guardare Jess Glynne sembrerebbe che non ci sia nulla di più semplice al mondo che scrivere una hit. E' la stessa cantante a spiegare che per lei la struttura da 3 minuti di una canzone pop è qualcosa che sente a pieno nelle sue corde. "E’ un processo del tutto naturale quello che mi spinge a scrivere", spiega la cantante, "mi spiace solo che le persone prendano meno sul serio una canzone solo perché uptempo, ma questa è la ragione per cui sono qui. Il motivo per cui la mia musica arriva al pubblico è perché ho provato qualcosa di diverso. Ho scoperto me stessa attraverso la mia musica e non posso esserne più fiera!».



Biglietti per Jess Glynne a Torin

Le prevendite del concerto di Jess Glynne apriranno su TicketOne il 14 febbraio. Il biglietto avrà il prezzo di 15 euro a cui si aggiunge il costo dei diritti di prevendita. La Biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni) è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Le casse del GruVillage invece saranno aperte solo durante i giorni di apertura del festival.