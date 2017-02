Si accorge che la sua auto va a fuoco e scende in tempo, paura in corso Unione Sovietica

TORINO - Tanta paura ma per fortuna, oltre ai danni materiale, nessuno si è fatto male. Nella serata di ieri, intorno alle ore 22 in corso Unione Sovietica, un Renault Scenic guidata da un ragazzo ha improvvisamente preso fuoco. Il giovane si è accorto in tempo di quello che stava per succedere e si è messo in salvo poco prima che la vettura venisse divorata dalle fiamme. Sul posto è comunque intervenuta un’ambulanza del 118, chiamata da alcuni passanti, e i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il rogo.