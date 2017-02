Leonardo e Sofia, questi i nomi più gettonati del 2016 a Torino

TORINO - Conquistano il podio dei nomi più diffusi tra i torinesi Leonardo per i maschi e Sofia per le femmine. L’Ufficio Statistica del Comune di Torino ha infatti reso noti i dati che riguardano la scelta dei nomi dei neonati relativi al 2016. Oltre ad alcune prevedibili conferme, si registrano numerosi i nomi di origine straniera.

Le femmine

Nella classifica torinese dei nomi, immediatamente dopo le 98 bambine chiamate Sofia, troviamo 80 femminucce di nome Giulia. Sembrerebbe tornare alla ribalta anche Alice, scelto da 67 genitori l'anno scorso. Così come Aurora (61), Greta (57), Beatrice (56). Hanno un'occorrenza piuttosto alta (oltre le 40 unità) anche Martina, Sara, Giorgia e Vittoria. Molto diffuso Mia o Mya (21 casi). A livello nazionale invece, stando ai dati, Maria, Anna e Francesca rimangono ai vertici della classifica.

I maschi

Per quanto riguarda i maschietti torinesi troviamo,a pari merito, Alessandro e Lorenzo (più di 90 neonati). Seguono Andrea, con 85, Matteo e Mattia, 84 ciascuno, e ancora, Francesco (83), Edoardo (79), Gabriele (76) e Tommaso (64). Interessante notare come, rispetto ai nomi più consueti, siano in ascesa nominativi dal sapore antico come Zeno, Leone, Gregorio e Tancredi. A livello italiano invece restano in testa Giuseppe, Francesco e Antonio.

Nomi di origine straniera

La scelta dei nomi dei più piccoli riflette inevitabilmente una condizione sociale mescidata e multietnica. Non stupisce perciò trovare ben 14 bambine chiamate Malak e 9 Yasmine. Troviamo femminucce di nome Hiba, Jannat, Tea, Marwa, Rim, Nour, e ancora, Hiba, Desiree, Safaa, Amira, Zoe e Nada. Nomi internazionali e dai sapori esotici anche per quel che riguarda i maschi. Si registrano ad esempio, 22 Yousse, 18 Mohamed (il doppio rispetto a Roberto), 14 Amir, 8 Yasser, 7 David Andrei e 5 Rayan.