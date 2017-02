Sgarbi porta a Torino la ‘Casa del Clochard’: «Inaccettabile morire di freddo»

TORINO - Un gesto concreto di solidarietà, perché «nel 2017 è inaccettabile morire di freddo»: parola di Vittorio Sgarbi. Il famoso critico d’arte, mercoledì 15 febbraio porterà la «Casa del clochard» a dieci senza tetto. La consegna avverrà nella Sala Musy del Comune di Torino, alla presenza delle associazioni di volontariato e dell’amministrazione della città. La trovata è sicuramente singolare: l’intento di Sgarbi è principalmente quello di richiamare l’attenzione delle istituzioni locali e nazionali su un problema conosciuto da tutti, ma che rimane comunque irrisolto nel tempo.

Case per i clochard montabili e smontabili in tre minuti

Non parliamo di case particolari, ma di vere e proprie «case d’artista» che fungeranno da riparo temporaneo e soprattutto dignitoso. Non si tratta di una soluzione definitiva, ma di un gesto concreto di solidarietà. La casetta, costruita con del cartone pressato, si monta e smonta facilmente in soli tre minuti ed è facilmente trasportabile. Pensate dall’artista Maurizio Orrico e realizzate da una ditta pugliese, presentano un disegno di una casa sulla parte esterna.

Sbarbi: "Morire di freddo nel mondo consumista è assurdo"

E’ Vittorio Sgarbi stesso, che già martedì consegnerà le stesse case al Comune di Milano, a spiegare l’idea di fondo dietro quest’iniziativa: «Ci sono tre tipi di persone: i migranti, che hanno le loro tutele, quelli nati poveri che chiedono aiuto nelle Caritas e poi ci sono quelli che decidono di diventare clochard. Non vogliono soldi, ma hanno deciso di essere liberi. Quando vedo che muoiono per aver scelto la propria libertà, mi arrabbio. Morire di freddo nel mondo consumista è assurdo. Ho pensato di dar loro, seppur precaria, una casa. Abbiamo ideato questa casa in cartone con l’amico Maurizio Orrico. Piccola, per due persone. Per giornate non di gran freddo, in modo che i clochard possano riappropriarsi della loro intimità».