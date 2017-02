San Valentino ai Musei Reali: per le coppie due biglietti al prezzo di uno e un’offerta speciale

TORINO - Martedì 14 febbraio è la festa degli innamorati: quale modo migliore di trascorrere questo momento di gioia, se non circondati dalla bellezza e dall’arte? Per celebrare l’amore tra le persone, i Musei Reali hanno pensato pensato di proporre diverse promozioni, attività e offerte.

Offerta speciale per le coppie: paghi uno, entri in due

Nel giorno di San Valentino infatti, le coppie che si presenteranno alle biglietterie potranno ricevere due biglietti al prezzo di uno. Una modalità d’ingresso per soli innamorati, estesa anche a chi vorrà visitare la mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Chiablese. Per l’occasione verrà inoltre proposto un percorso speciale a tema: Regali (di) nozze, che si snoderà attraverso i suggestivi ambienti di Palazzo Reale in cui venivano celebrati appunto alcuni matrimoni regali. La visita guidata partirà alle ore 17 e sarà arricchita da preziosi capolavori dell’Armeria e delle Biblioteca Reale giunti tra le collezioni sabaude perché doni di nozze.

Festeggiamenti già a partire da domenica

Finita qui? Assolutamente no, per gli innamorati torinesi c’è molto di più: questa domenica, 12 febbraio, sarà possibile la visita gratuita promossa dagli Amici del Museo di Antichità: coniugi, amanti e coppie di fatto nella Torino del passato.