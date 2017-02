Pala Alpitour: «Notre Dame de Paris» in scena dal 10 al 12 febbraio

TORINO - Il celeberrimo romanzo "Notre Dame de Paris" di Victor Hugo torna in scena al Pala Alpitour di Torino a partire da oggi, venerdì 10 febbraio, fino a domenica 12. Una rappresentazione che, a 14 anni dal debutto, continua a registrare il tutto esaurito.

Il musical di Quasimodo

Con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche a cura di di Luc Plamondon (adattate in italiano da Pasquale Panella), lo spettacolo si preannuncia come l'ennesimo successo. Coda di una tournée estiva straordinaria che si sarebbe dovuta concludere con la data di Verona lo scorso settembre, lo show continua con i protagonisti originali. Esmeralda interpretata da Lola Ponce e Giò di Tonno nel ruolo di Quasimodo. Proprio di Tonno commenta: "Oggi affrontiamo questo spettacolo con maggior consapevolezza ma senza aver perso la voglia di divertirci. E il bello è che in tutti questi anni noi siamo cambiati ma l’entusiasmo del pubblico è rimasto intatto. L’opera ha ancora più successo di prima e ogni sera ne siamo esterrefatti».

Il cast

Accanto ai due storici protagonisti appaino Vittorio Matteucci, nel ruolo di Frollo; Leonardo Di Minno come Clopin, Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso), accompagnati dal secondo cast e da oltre 30 ballerini e acrobati. Il produttore David Zard concludendo afferma che: «Notre Dame de Paris ha questo enorme successo perché è onesto, mantiene ciò che promette".