Scontro tra una Polo e un taxi nella notte in centro, quest’ultimo si cappotta: 5 feriti

TORINO - Brutto incidente nella notte che, per fortuna delle persone rimaste coinvolte, è stato più spettacolare che grave. Intorno alle 4.20 due vetture, un taxi che percorreva via Cernaia in direzione di piazza XVIII Dicembre e una Volkswagen Polo che andava verso corso Siccardi da corso Galielo Ferraris, si sono scontrate all’incrocio regolato da un impianto semaforico con lampeggio. Ad avere la peggio è stato il taxi che si è cappottato. All’interno di quest’ultimo c’era, oltre il tassista, anche un passeggero. Tutti e due sono stati soccorsi da un’ambulanza che li ha trasportati per essere medicati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Stesso destino per l’automobilista e i due passeggeri della Polo. Nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale di Torino che stanno ricostruendo la dinamica.