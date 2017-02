Incidente in piazza Santa Giulia, investito da un’auto mentre scappa un uomo «armato» di sci

TORINO - Incidente nella notte in piazza Santa Giulia. Un cittadino di nazionalità marocchina, che poco prima aveva partecipato a una rissa finita con l’inseguimento da parte di un connazionale «armato» di uno sci, è stato investito mentre tentava di fuggire. A travolgerlo è stata una Renault Grand Scenic. L’uomo investito non ha riportato gravi lesioni ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cto per accertamenti e controlli. Quando al suo inseguitore, si è dato alla fuga ben prima che sul posto arrivasse la polizia municipale a verbalizzare il sinistro. Gli agenti ora sono alla ricerca di testimoni.