GruVillage: concerto di LP martedì 25 luglio 2017 (© )

TORINO - Acconciatura riccia e ribelle, look rock e una voce da brividi, così LP, al secolo Laura Pergolezzi, si presenterà sul palco di Grugliasco per prendere parte, insieme a tanti altri grandi artisti in scaletta, al GruVillage festival del 2017. Per LP, reduce da una fortunata apparizione al festival di Sanremo, la data del 25 luglio srà l'unica performance prevista in Piemonte, organizzata da RADAR.

Una lista infinita di successi

Grazie al singolo Lost on you, la cantante italo-americana ha raggiunto il cuore dei fans e il successo internazionale. Si è aggiudicata, nell'ordine, il triplo disco di platino medaglia d'oro nella classifica di iTunes Top Brani, primo nella classifica Airplay Radio, Top 10 Airplay TV, primo nella classifica Top 100 di Shazam Italia, quarto nella Top 10 Shazam Mondo. L’uscita del nuovo singolo Other People ribadisce il talento di LP che in sole tre settimane dal lancio raggiuge la top 10 Airplay, Top 5 Shazam, Top 5 Radio e Top 5 ITunes Main Chart, per arrivare alla conquista del disco d’oro.

Biglietti per LP a Torino

Le prevendite del concerto di LP sono disponibili su TicketOne dal 10 febbraio. Il biglietto avrà il prezzo di 30 euro a cui si aggiunge il costo dei diritti di prevendita. La biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni) è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Le casse del GruVillage invece saranno aperte solo durante i giorni di apertura del festival.