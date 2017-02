«Tutti in maschera! E' tornato il Carleve´ed Turin», fino al 5 marzo tanti appuntamenti

TORINO - Preparate le maschere perchè anche quest'anno torna il consueto appuntamento con il "Carlevè ed Turin». Una rassegna di appuntamenti che accompagnerà grandi e bambini fino al 5 di marzo. Ricordiamo l'appuntamento di domani, domenica 12 febbraio, con la tradizionale sfilata dei carri provenienti da tutta la provincia. L’assessore comunale, Roberto Finardi, definisce l'iniziativa come «un classico torinese» e si aspetta una grande affluenza di pubblico.

I luoghi del Carnevale

Il Carnevale è pensato principalmente per divertire i piccoli e perciò il cuore pulsante dell'evento sarà nelle 130 giostre del Luna Park della Pellerina. Il parco giochi resterà aperto nei giorni feriali dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00, mentre nei festivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 24.00. Novità assoluta di quest'anno, la proposta del presidente Anesv, Massimo Piccalugadi, di trasferire qualche momento del carnevale nella sua sede storica, piazza Vittorio. Inoltre, i più grandi potranno prendersi una pausa da coriandoli e bugie, tra gli stand enogastronomici della Fiera dei Vini, allestita al parco della Pellerina.



Prossimi appuntamenti

Domenica 19 febbraio si vedranno sfilare in bicicletta decine e decine di ragazzi mascherati per l'incredibile "Bike Carnival». Il 26 febbraio infine ci sarà la Carnival Street Parade, con bande e personaggi in maschera.