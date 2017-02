Porta Palazzo, orario continuato per l'Antica Tettoia dell'Orologio

TORINO - Eravate abituati a vedere le serrande abbassate e le porte chiuse passando davanti alla Tettoia dell'Orologio di Porta Palazzo, tra l'una e le quattro del pomeriggio. Da metà marzo, approssimativamente, non sarà più così. Per gli esercizi commerciali all'interno del mercato coperto infatti entra in vigore l'orario continuato.

I clienti della Tettoia

L'apertura a orario continuato, dal martedì al venerdì, dalle 8 alle 19, ha il dichiarato scopo di attrarre un maggiore bacino di utenza. E' stato rilevato che la maggior parte dei clienti del mercato coperto sono anziani, con il nuovo orario si cercherà invece di attrarre i lavoratori che potranno sfruttare la pausa pranzo per fare la spesa o per un pasto veloce. Si immagina inoltre che, in futuro, sarà possibile affiancare all'offerta alimentare anche altre attività commerciali, spiega Gianfranco Maza, presidente della Società Cooperativa del IV Mercato Alimentare. Per il momento Maza ha avviato una campagna di sensibilizzazione dell'iniziativa. Il 26 febbraio, ad esempio, la Tettoia resterà aperta in occasione del carnevale e offrirà, a torinesi e visitatori, generi enogastronomici e degustazioni.

L'orario continuato per riqualificare la piazza

La proposta di tenere aperti gli esercizi commerciali senza interruzioni è passata con il 60% di approvazione da parte di settanta esercenti del mercato coperto. Tale iniziativa mira, tra le altre cose, a riqualificare la zona di piazza della Repubblica, partendo in primo luogo dalla pulizia dell'area. Resterà infine invariato l'orario del fine settimana, apertura alle 7.30 e chiusura alle 19, e la chiusura del lunedì.