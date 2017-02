Si schianta contro un palo della luce in piazza Stampalia, positivo all’alcol test

TORINO - Incidente questa mattina poco prima della ore 9.30 in piazza Stampalia. Un uomo sulla cinquantina, che viaggiava a bordo della sua Lancia Ypsilon verso via Reiss Romoli, in una breve curva ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sono stati chiamati i soccorsi con la Croce Rossa giunta sul posto con un’ambulanza che ha trasportato il ferito all’ospedale Maria Vittoria: il ferito non è grave, ha riportato lievi escoriazioni. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo.