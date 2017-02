Multa inaspettata per lo studente «venditore» di merendine per attività commerciale illecita

MONCALIERI - Non c’è proprio pace per il venditore di merendine dell’istituto tecnico Pininfarina di Moncalieri. Tra premi e punizioni che hanno scandito le sue giornate nelle ultime settimane, pochi giorni fa è stato scritto un nuovo capitolo con l’arrivo di una multa da parte della polizia municipale per attività commerciale illecita: 5.176 euro da versare nelle casse comunali. Una cifra enorme e una sanzione che nessuno immaginava arrivasse. Eppure il 17 novembre scorso, quando dalla scuola i civich vennero chiamati per perquisire gli zaini dello studente, era stato tutto verbalizzato, ma la sospensione prima e il sei in condotta poi, si credeva che sarebbero bastati come punizione. A quanto pare non è stata dello stesso avviso la polizia municipale.