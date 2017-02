Tragedia in via Bologna, mamma accoltella il figlio e si getta dal settimo piano

TORINO - Dramma questa mattina a Barriera di Milano. Una mamma ha accoltellato il proprio figlio di sette anni e poi si è gettata dal balcone di casa del settimo piano. E’ successo in via Bologna dove sono intervenute sia la polizia che le ambulanze. Nulla da fare per la donna che ha perso la vita sul colpo, il bambino invece, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.



Il gesto estremo

Ancora non si sa nulla delle motivazioni che hanno portato la donna a compiere l’estremo gesto. Indagano gli agenti di polizia della Squadra Volante.



Seguiranno aggiornamenti