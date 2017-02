Parcometri manomessi nei pressi del Mauriziano, denunciato il colpevole

TORINO - Si era specializzato nella manomissione dei parcometri nei dintorni dell'ospedale Mauriziano, il giovane polacco colto in flagranza di reato dagli agenti del Nucleo Progetti e Servizi Mirati della Polizia Municipale. Il giovane è stato denunciato e i parcometri sono strati ripristinati.

La manomissione dei parchimetri

Il giovane, per appropriarsi del denaro, imbrattava con una sostanza gelatinosa le bocchette di inserimento del denaro e, di seguito, ustruiva il vano di recupero. In questo modo i cittadini non ottenevano né lo scontrino del parcheggio, né la restituzione dei soldi e lui otteneva un facile bottino.