Valvole termostatiche, il Comune di Torino sollecita la Regione nelle sanzioni

TORINO - La storia infinita delle termovalvole obbligatorie è passata anche dal Consiglio comunale di Torino. Le continue proroghe arrivate dalla Regione Piemonte non sono piaciute all’aula che, con l’approvazione di un ordine del giorno, sollecitano la stessa amministrazione guidata dal presidente Sergio Chiamparino a prevedere uno sgravio fiscale nel 2017 per tutti i condomini che hanno già provveduto all’installazione di sistemi di termoregolazione e, per contro, di applicare la sanzione massima per i condomini che entro il 30 giugno 2017 non avranno provveduto all’installazione e di non prevedere ulteriori proroghe all’applicazione della normativa in vigore e vigente in materia.

Sanzioni a luglio o a ottobre?

La Regione Piemonte mesi fa si era già schierata contro ulteriori proroghe che andassero oltre il 31 dicembre 2016, data contenuta nella direttiva europea 2012/27. I fatti non sono però coincisi con la teoria auspicata e proprio alla fine dell’anno passato il Consiglio regionale aveva approvato una mozione presentata dalla presidente della Commissione ambiente Silvana Accossato (Pd). Secondo il documento le sanzioni non sarebbero dovute essere fatte prima di ottobre 2017 per tutti quei condomini in cui i lavori siano già stati deliberati e affidati ad una ditta installatrice ma non ancora realizzati. Dopo l’ordine del giorno della Sala Rossa la palla ripassa alla Regione a cui è chiesto di anticipare il mese di inizio sanzioni.