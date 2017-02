Sanremo, Torino ospita gli artisti del festival

TORINO - Il Festival della canzone italiana chiude i battenti e gli artisti sono a piede libero. Oggi, 14 febbraio, sarà possibilie incontrare Ron alla libreria Feltrinelli di Porta Nuova alle 18, 30. L'artista presenterà il suo nuovo albun "La forza del dire sì", in cui è incluso "l'Ottava meraviglia" la canzone che Ron ha cantato a Sanremo.

Prossimi appuntamenti

Mercoledì 15 febbraio sempre alla Feltrinelli a Porta Nuova, ancora una volta alle 18,30 Ermal Meta incontra il pubblico per presentare il singolo «Vietato morire». In questa occasione l'artista si cimenterà in un'intima esibizione in acustico acustico. Stessa location ospiterà Samuel venerdì 24 febbraio. Alle 18, presenterà «Il Codice Della Bellezza», primo singolo da solista per lo storico cantante dei Subsonica.