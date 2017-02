Dietrofront della Giunta sul suk: sì al trasferimento, ma non nell’area di Ponte Mosca

TORINO - Dietrofront della Giunta comunale a proposito del mercato di libero scambio, il cosiddetto «suk». Dal suo insediamento, la nuova amministrazione ha più volte discusso dell’argomento fino a trovare come soluzione quella del trasloco nell’area di Ponte Mosca, situata tra corso Giulio Cesare e lungo Dora Firenze, per qualche mese e poi, periodicamente, in altre zone della città. Il tutto sarebbe dovuto avvenire con l’inizio del nuovo anno, ma il primo passo concreto non è mai stato fatto. Una settimana fa, era il 7 febbraio, l’assessore Marco Giusta aveva nuovamente tirato fuori l’argomento dicendo che il suk non si sarebbe spostato almeno per un altro mesetto, cioè fino a quando il regolamento sulle attività di libero scambio non fosse stato riscritto. Oggi cambia nuovamente tutto: «Non è più necessario il trasferimento nell’area di Ponte Mosca», fanno sapere da Palazzo Civico, «la Giunta comunale ha scelto di mettere al primo posto la regolamentazione e revisione della attività complessiva di libero scambio e attendere, prima di decidere dove collocare tali attività, di definire le nuove norme da inserire nel nuovo regolamento. Questo sarà operativo con lo spostamento delle attività in un nuovo spazio in via di definizione».

Il suk si sposta dalle aree attuali

Se la destinazione del mercato di libero scambio è ancora un’incognita, noto e certo è lo spostamento. Nella delibera approvata questa mattina dalla Giunta della sindaca Chiara Appendino è specificato che i suk non resteranno ancora a lungo nelle sedi attuali, via Monteverdi e canale Molassi. «Quando il nuovo regolamento sarà attivo», concludono dal Comunale, «esse verranno, come già promesso alla cittadinanza, ricollocate in un nuovo spazio dotato di caratteristiche diverse».