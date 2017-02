Spintone e pugni a un agente di polizia, in via Chiusella inseguimento e arresto

TORINO - Per evitare i controlli della polizia ha spintonato e colpito a pugni un agente che tentava di fermarlo e si è messo a correre. Protagonista un cittadino tunisino di 29 anni, rincorso e fermato durante un controllo e durante l’identificazione di diversi stranieri in via Chiusella. Il ventinovenne voleva evitare i poliziotti e per farlo si è dato alla fuga danneggiando anche il cancello di un’abitazione. Alla fine però è stato raggiunto ed è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento, tentate lesioni personali e violazione di domicilio aggravata.