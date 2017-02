Nuove misure antismog: tornano le domeniche senza auto e «premi» a chi fa car pooling

TORINO - Era stato annunciato dall’assessore all’Ambiente, Stefania Giannuzzi, e ora è ufficiale. Torino da lunedì prossimo, il 20 febbraio, cambierà i provvedimenti in caso di sforamento di polveri sottili presenti nell’aria perché quelli utilizzati fino a oggi, definiti dal protocollo regionale, sono stati giudicati inefficaci. E così la Giunta della sindaca Chiara Appendino ha deciso di cambiare: dopo sette giorni consecutivi di PM10 superiore al valore di 50 microgrammi per metro cubo si fermeranno anche le vetture diesel Euro 4 (oltre le diesel Euro 3), se il valore superasse i 100 microgrammi per metro cubo per tre giorni consecutivi a essere bloccati saranno tutti i mezzi con motore diesel. Infine, e questo è l’unico caso che non si è realizzato nelle scorse settimane, al raggiungimento della concentrazione di PM10 pari a 150 microgrammi per metro cubo si attiverà il blocco totale della circolazione. «Dato che dopo circa due mesi di applicazione del protocollo regionale le concentrazioni di PM10 rilevate a Torino sono rimaste, per la maggior parte del tempo, superiori al valore limite giornaliero per la protezione della salute umana», si legge nella delibera approvata dalla Giunta comunale, «la Città di Torino ritiene opportuno applicare, a tutela della salute dei propri cittadini, misure più restrittive». Le nuove limitazioni entreranno in vigore il 20 febbraio e rimarranno valide fino al 15 aprile 2017: al termine di questo periodo si rivaluterà la situazione al fine di confermare o eventualmente modificare le misure adottate per la prossima stagione critica.

Domeniche ecologiche e circolazione sospesa

La circolazione in città non si fermava da un po’. Quelle che una volta tutti conoscevano come «domeniche ecologiche» stanno per tornare: per il momento la Giunta comunale ne ha istituite due, il 5 marzo e il 2 aprile ci sarà il blocco totale della circolazione in tutta la città nella fascia oraria 10-18.

Esente dal blocco chi fa car-pooling

Nella delibera è sottolineata l’importanza del lavoro della polizia municipale durante le giornate in cui saranno attivi i blocchi alla circolazione. Tra le vetture off-limits potranno salvarsi coloro che decidono di fare car-pooling, ossia di utilizzare la macchina in condivisione con altre persone. La Giunta ha deciso infatti di premiare coloro che si spostano con un mezzo unico per raggiungere la stessa meta. Per capirci meglio, saranno esentati dalle limitazioni i veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti, oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti. In ogni caso la sindaca Appendino potrà con proprio atto, sentiti Arpa Piemonte, in caso di previsione di rientro dovuto ad eventi di pioggia, neve, vento forte o comunque per motivi di interesse pubblico, decretare l’annullamento delle misure ed il ritorno alla normalità.