Langhe Roero e Monferrato, eccellenza piemontese: nasce una guida per scoprirne i segreti

TORINO - Non vi sono dubbi: le Langhe e tutta la zona Roero e Monferrato sono senza dubbio uno dei luoghi più belli e caratteristici di tutto il Piemonte. Parliamo di posti apprezzati e conosciuti in ogni angolo del mondo per paesaggistica e caratteristiche di un territorio culla dell'enogastronomia. Da oggi, per esaltarne ancora di più l'eccellenza, nasce la nuova Guida Verde "Langhe Roero e Monferrato", dedicata a questo paesaggio riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità.

L'assessore Parigi: "Visitatori da tutto il mondo"

La guida è rivolta principalmente ai viaggiatori italiani, ma la speranza è che possa essere apprezzata anche all'estero. Si tratta di uno preziosioso strumento di viaggio, come confermato da Antonella Parigi, assessora regionale alla Cultura e al Turismo: «Questa guida ribadisce ancora una volta quanto Langhe-Roero e Monferrato siano importanti per il Piemonte. Un successo che ha fatto di queste zone un'attrattiva per i visitatori di tutto il mondo e per i quali questa guida sarà davvero preziosa».

Touring Editore: "Vogliamo diffondere conoscenza e amore"

Le fa eco Giulio Lattanzi, amministratore delegato di Touring Editore che spiega: «Volevamo testimoniare l'amore e l'attenzione per i territori, paesaggi e storie di chi li vive. L'obiettivo? Contribuire a diffondere la conoscenza e l'amore per le culture locali e la fruizione attiva della natura». Quale miglior luogo piemontese dunque, se non le Langhe, il Roero e il Monferrato? Questi luoghi incantati andranno ad arricchire la collana delle Guide Verdi con immagini suggestive, cartografie, tavole delle città, itinerari e planimetrie. Il Patrimonio dell'Umanità merita una promozione adeguata e commisurata alla bellezza di simili luoghi.