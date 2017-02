Renzi riparte da Torino, dal 10 al 12 marzo congresso del Pd al Lingotto

TORINO - Per andare avanti alle volte è bene partire dall'inizio. Ed è proprio questo il valore simbolico della scelta di Renzi di istituire il congresso del Pd nell'ex fabbrica della Fiat, ora centro fiere e congressi di Torino. L'ex premier vuole tornare alle origini del suo partito, là dove 10 anni fa nacque il Pd, là dove Walter Veltroni lanciò nel 2007 la sua candidatura a primo segretario.

L'invito di Renzi a partecipare al Congresso

Il segretario del Pd dalla sua enews invita a partecipare al Congresso con spirito critico e propositivo: «Il verbo del congresso e delle primarie non è «Andatevene!» ma «Venite!"». Renzi è intenzionato a compiere un "tagliando", così lo definisce, delle idee fondamento del partito. Afferma di voler «fare le pulci all’azione di governo di questi tre anni per costruire il prossimo programma. Cosa ha funzionato, cosa no. Cosa dobbiamo fare meglio, oggi e domani. Una discussione vera, senza rete. Su ambiente, cultura, scuola, lavoro, università, sanità, infrastrutture, tasse, giustizia e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Venite al Lingotto, se potete».