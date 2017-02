E’ corsa per lavorare a Mondo Juve, oltre 2000 i candidati: i curriculum «scartati» utili nel futuro

SETTIMO TORINESE - Con qualche mese d’anticipo rispetto all’apertura, è iniziata la corsa per lavorare all’interno di Mondo Juve, il centro commerciale che da maggio aprirà i battenti tra Nichelino e Vinovo. Oltre 2000 i curriculum arrivati al centro per l’impiego di Moncalieri. L’obiettivo? Lavorare da Bennet, la prima azienda ad assumere 130 lavoratori. Gli altri 370, come stabilito da protocollo d’intesa firmato il 25 gennaio dall’Agenzia Piemonte Lavoro e i Comuni interessati, verranno assunti nelle altre realtà del centro commerciale.

Apprendisti e professionisti, ecco le figure professionali più richieste

Attualmente i curriculum esaminati sono circa 300: come da accordi, la priorità verrà riservata ai residenti a Nichelino e Vinovo. Coloro che dovessero essere «scartati» non hanno però motivo di disperarsi: i profili non corrispondenti alle esigenze di Bennet non finiranno nel dimenticatoio, ma rimarranno nel database dell’Agenzia Piemonte Lavoro e potrebbero essere ripescati per altre posizioni. Insomma, una bella boccata d’ossigeno per una zona che negli ultimi anni ha sofferto particolarmente il problema occupazionale. Le figure più ricercate sono sostanzialmente due: giovani (meno di 29 anni) per fare un lavoro da addetto vendita o scaffalista e adulti, per svolgere quelle professioni per cui è richiesta una specialità già acquisita (macellai, pasticceri, ecc). Soprattutto quest’ultimi sono tra i più richiesti, proprio per la difficoltà nel trovare professionisti già pronti. Tante candidature, ma posti limitati: la corsa per lavorare all’interno di Mondo Juve è ancora all’inizio.