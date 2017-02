Incidente con la colla a presa rapida, mano di un 25enne incollata al tavolo di lavoro

RIVAROLO CANAVESE - Anche il più semplice degli hobby può rivelarsi pericoloso. Un ragazzo di 25 anni, durante la notte appena trascorsa, è rimasto letteralmente incollato al tavolo da lavoro mentre stava svolgendo dei lavori di bricolage. Il tutto è avvenuto nella cantina di casa dove, per sua fortuna, era presente anche a madre che ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma, vista la complessità dell'intervento, gli operatori hanno dovuto chiedere l'ausilio dei vigili del fuoco. Questi ultimi, essendo anche loro impossibilitati ad agire "in loco", si è optato per il trasferimento del giovane in ospedale con l'intero tavolo. La situazione si è risolta una volta arrivati nella struttura ospedaliera grazie all'utilizzo di speciali solventi.