Nullatenente per il fisco, i carabinieri gli sequestrano beni per oltre 600mila euro (© )

PINEROLO - Nullatenente per il fisco ma con alle spalle un tesoretto composto da diversi appartamenti, terreni, conti correnti, moto e automobili. E’ quanto ha accertato i carabinieri nei confronti di un quarantaseienne abitante a Cumiana: l’incongruenza tra reddito dichiarato e patrimonio dell’uomo e del suo nucleo familiare ha portato, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale di Torino, al sequestro anticipato di beni ai fini di confisca per un valore complessivo di oltre 600mila euro e alla notificata di sorveglianza speciale per l'uomo.

Sequestrati alloggi, terreni, auto e moto

Il patrimonio della famiglia a «reddito zero», da quanto è stato accertato, non deriverebbe da attività lavorative lecite e potrebbe essere provento di attività criminali. Tra le proprietà sequestrate figura un terreno a Rivalta, due appartamenti a Nichelino e Vinovo, un autocarro, due autovetture (un’Audi A3 e una Fiat Panda) e una moto (Yamaha).