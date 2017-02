Scompare una ragazza di 20 anni, ricerche in corso per Eryka Vitali

TORINO - Si chiama Eryka Vitali la ragazza scomparsa nella mattina del 13 febbraio alle porte di Torino, tra il capoluogo piemontese e Druento. La giovane, di soli 20 anni, è salita al capolinea del pullman 59 intorno alle 07:20, poi ha preso il tram numero 10 in direzione via Filadelfia per recarsi all'università (facoltà di Osteopatia): da quel momento non si hanno più notizie. Svanita nel nulla, nessuno sembra averla vista.

Chi contattare in caso di informazioni

Eryka Vitali è alta circa 1 metro e sessantacinque, ha i capelli castani e gli occhi castani. I famigliari hanno postato su Facebook un annuncio, nella speranza di poterla ritrovare. Chiunque avesse incrociato questa ragazza è pregato di avvisare i carabinieri, di contattare Cristina Vitali o di farlo sapere direttamente alla nostra redazione. E' importante l'aiuto di tutti quanti, grazie.