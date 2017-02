Cavallerizza Reale, quale futuro? Il Comune coinvolge i cittadini in un dibattito con il vice sindaco

TORINO - Quale futuro per la Cavallerizza Reale, straordinario complesso monumentale alle spalle del Teatro Regio, dell'Archivio di Stato, del Polo Reale, dell'Università? Il valore architettonico è indiscutibile, ma il processo di riqualificazione tanto auspicato è ormai improrogabile. Ed è qui che emerge una grande novità: l'amministrazione comunale intende coinvolgere i cittadini nel processo decisionale che porterà ad adottare soluzioni nell'immediato.

Il dibattito sabato mattina, invitati i cittadini

Per questo motivo, sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 9:00, avrà luogo un confronto pubblico tra cittadini, proprietari, istituzioni, associazioni culturali. Nel dibattito, che si svolgerà nella Sala Bobbio della ex Curia Maxima in via Corte d'Appello 16, interverranno anche il vice sindaco Guido Montanari e l'assessora alla Cultura Francesca Leon. Il restauro è ormai necessario, ma partirà da una certezza: la destinazione d'uso della Cavallerizza Reale, che ricordiamo è considerata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, dovrà essere economicamente sostenibile.