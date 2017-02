Rivoluzione digitale nel mondo dei beni culturali, tante novità dalla Regione

TORINO - «La nostra cultura è all’avanguardia e continuerà a essere motore del cambiamento di questo paese», così l’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi nel contesto della promozione e della gestione dei beni culturali cittadini. Il primo movens di tale operazione è la creazione di un "ecosistema" digitale dei beni culturali. Si tratterebbe di un sistema coordinato di applicativi per la descrizione dei beni culturali, la raccolta di oggetti digitali, la gestione dei dati e delle informazioni e la loro fruizione sul web sia per un pubblico professionale che non. CSI-Piemonte, Polo ‘900, Compagnia di San Paolo, MiBACT e l’Università degli Studi di Torino hanno preso parte alla realizzazione del progetto.

I nuovi partner di ricerca

Si prevede l’attivazione di collaborazioni di ricerca scientifica, finalizzate allo sviluppo di sistemi innovativi per l'organizzazione dei beni culturali su tutti i livelli. È stato infatti presentato in Regione l’accordo tra l’Assessorato alla Cultura e l’Istituto per il lessico intellettuale europeo (ILIESI) di Roma, l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) di Pisa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). «Questo accordo permetterà quindi l’avvio di progetti e studi da proporre in ambito nazionale ed europeo», spiega Parigi, «definiti seguendo alcune linee guida fondamentali. In primo piano avremo lo sviluppo di strumenti per la creazione di oggetti digitali utilizzabili per il turismo culturale attraverso applicazioni mobile, nonché il monitoraggio e l’educazione alla salvaguardia del patrimonio culturale, con particolare attenzione alla sicurezza dei beni archivistici e librari in situazioni di pericolo».

Nuove frontiere

Prendiamo ad esempio il caso del sito «I Giornali del Piemonte», online da marzo 2016. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un archivio di circa cento periodici locali piemontesi in formato digitale, per un patrimonio di oltre 2,5 milioni di pagine a disposizione di tutti. Attraverso il sito web è possibile effettuare ricerche semplici e avanzate, sfogliare intere edizioni dei giornali; inoltre i risultati possono essere memorizzati in un’area personale ed essere salvati in formato pdf. Il rapporto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche si muove proprio in questa direzione: sviluppare modalità innovative di ricerca tra enormi masse di documenti, di dati strutturati e di informazioni.