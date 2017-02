Carnevale alla Reggia di Venaria, la festa in maschera nell’incantevole residenza sabauda

VENARIA REALE - La Reggia di Venaria si «veste» a tema per festeggiare il Carnevale 2017. Dopo il Gran Galà di Natale e la festa di Capodanno, la residenza sabauda apre le porte della Galleria Grande, meglio conosciuta come Galleria di Diana, per una serata in maschera indimenticabile. L’appuntamento è per sabato 18 febbraio, «Semel in anno licet insanire» (una volta all’anno è lecito impazzire) il motto della serata.

Dress code obbligatorio per partecipare alla festa

Come dicevamo, l’evento è rigorosamente in maschera: il dress code è quindi obbligatorio e richiesto per partecipare alla serata. Gli ospiti potranno indossare costumi di personaggi esistiti o inventati, in fondo Carnevale è l’occasione perfetta per sfoggiare la propria creatività. La serata inizierà alle ore 20:00 con l’aperitivo, organizzato da Isalo Catering by Bisutti, per proseguire con il dj set di Felix. Gli organizzatori promettono divertimento, musica e spettacolo fino a notte fonda. Ospite della serata il Gruppo storico Conte Occelli di Nichelino che dal 2016 fa rivivere i personaggi realmente vissuti tra la fine del XVII e inizio XVIII secolo, nell’epoca Barocca. Saranno 21 i partecipanti che indosseranno i costumi dell’epoca ispirati alle vicende del Conte Niccolo' Manfredo Occelli che nel 1694, dopo molti tentativi e dietro il pagamento di «10.000 mila ducatoni d'argento», riuscì a convincere il Duca Vittorio Amedeo II di Savoia a concedere la nomina di contea a Nichelino e la conseguente investitura nobiliare.

Quanto costano e dove acquistare i biglietti

I biglietti per partecipare all’evento sono acquistabili solamente online su www.thetips.it all’indirizzo https://goo.gl/qiIMz0. Il costo della serata è 25,99 euro e comprende una consumazione. Chi volesse partecipare all’aperitivo dovrà invece acquistare il ticket da 30,99 euro. Ulteriori informazioni per tavoli e prenotazioni all'indirizzo welcome@10xprince.com. L’ingresso al Carnevale in Reggia è vietato ai minori di 18 anni. E’ stata inoltre stipulata una convenzione con Torino Taxi: comunicando il codice «PR1», è possibile raggiungere la Reggia di Venaria - per la tratta Torino/Reggia di Venaria e per un massimo di 4 passeggeri a vettura – alle seguenti tariffe agevolate:

- 20€ dalla zona ZTL fino alla Reggia

- 25€ dalla Reggia alla ZTL (tariffa notturna)