Furto al Mauriziano, colpevole identificato grazie alle telecamere di sorveglianza

TORINO - S.M. 41enne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata incastrata dal video delle telecamere di sorveglianza dell'Ospedale Mauriziano di Torino mentre sottraeva un apparecchio a luce pulsata dagli uffici della struttura. Il personale infermieristico accortosi della mancanza dell'apparecchiatura ne aveva denunciato lo scomparsa al Commissariato San Secondo.

L'operato degli agenti

Avendo individuato in un lasso di tempo in cui era stato presumibilmente commesso il furto, gli agenti del hanno visionato le immagini della telecamera che riprende l’ingresso e l’uscita dal reparto in quelle quattro ore. La visione delle immagini ha permesso così di individuare l’autrice del reato. Dal video si vede infatti una donna entrare nel reparto a mani vuote e, dopo circa mezz’ora, uscirne con un sacchetto. Si è dunque supposto che potesse trattarsi di una parente o di una conoscente di un ricoverato presso la struttura. Sebbene la persona ricoverata, nel frattempo, fosse stata trasferita presso un altro reparto, gli agenti, sono risaliti all’identità dell’autrice del furto.