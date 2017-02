Pala Ruffini: campionato italiano di ginnastica il 24 e 25 febbraio

TORINO - «La ginnastica è nata qui, non è mai andata via ed è simbolico che proprio qui si riapra il quadriennio olimpico» così gli assessori allo Sport di Comune e Regione, Roberto Finardi e Giovanni Maria Ferraris parlando dell'appuntamento sportivo del 24 e 25 febbraio al Pala Ruffini. SI tratta del Campionato italiano seria A1, A2 e B Nazionale di ginnastica artistica e trampolino elastico maschile e femminile. L'evento, a cui sono iscritte 12 squadre per categoria, ognuna composta di circa 400 atleti, è organizzato dalla società torinese S.G. Victoria.

I campioni

La capitana della squadra femminile neo promossa in serie A, Martina Natale, e Lorenzo Pisano, campione italiano assoluto di voltaggio vestono i colori della Victoria e partono da questo appuntamento per arrivare a Tokyo 2020.