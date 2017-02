«Rubare è sempre reato, anche se si ha fame», la Cassazione inchioda donna che si professa povera

TORINO - Rubare è sempre un reato, anche quando si ha fame o si è poveri. E’ questo quello che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione in merito al ricorso di una donna di 36 anni, condannata dalla Corte d’Appello di Torino a due mesi di carcere e 400 euro di multa per il tentato furto di sei pezzi di parmigiano.

Il furto del 2014

Il caso è spinoso e destinato a fare da precedenti per episodi simili che sempre più spesso avvengono in tutta Italia. Il 30 settembre del 2014, Jonela S., una donna straniera senza permesso di soggiorno e senza dimora, entra all’Auchan di corso Romania per fare la spesa. Compra una birra, un succo di frutta e una bottiglia d’acqua, ma nella borsa nasconde sei pezzi di formaggio dopo aver tolto le placche antitaccheggio. Quando gli addetti alla sicurezza la fermano e smascherano il furto, lei ammette: «Si, l’ho rubato per rivenderlo e guadagnare qualcosa per affrontare le esigenze della vita».

I tre gradi di giudizio e la condanna

Durante i tre gradi di giudizio, l’avvocato della donna ha sempre provato a sostenere come l’indigenza dell’assistita rientrasse nella condizione prevista dal codice penale che afferma come «non sia punibile chi commette il fatto perché costretto dalle necessità». E’ proprio su questo punto che la Corte di Cassazione ha deciso di improntare la sentenza. Secondo i giudici infatti, la donna avrebbe potuto soddisfare i propri bisogni alimentari rivolgendosi alla Caritas o a qualunque istituto di assistenza sociale presente in città. D’altra parte, i 13 furti precedenti commessi dalla signora non hanno di certo contribuito ad alleggerirne la posizione. I sei pezzi di formaggio, per un valore totale di 82 euro, fanno da precedente a casi analoghi avvenuti nel resto della penisola: rubare è sempre rubare.