Il Torino Outlet Village manda online il sito: via libera all’invio dei curriculum

TORINO - Aprirà a marzo il Torino Outlet Village, ma la corsa per lavorare all’interno del centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese è già iniziata. Se è vero che l’outlet aprirà i battenti il 23 marzo, il sito è da poco online con una novità gradita a molti: nella sezione «lavora con noi» è infatti già possibile inviare i propri curriculum e candidarsi così a uno dei 500 nuovi posti di lavoro previsti.

Come inviare il proprio curriculum

Come vi avevamo anticipato, tra gossip e indiscrezioni vi sono già le prime certezze: i negozi saranno almeno 90, per una superficie di circa 20.000 metri quadrati. Un dato ancora maggiore se si sommano i vari parcheggi, ristoranti e bar, capace di arrivare a 50.000 metri quadrati: una sorta di impero dello shopping. Il centro commerciale sorgerà a Settimo Torinese, a pochi minuti da Torino e il simbolo sarà un guglia gigante alta ben 85 metri. Armani, Nike, Gucci, Abercombie & Fitch, Adidas e Victoria's Secret: sono queste le grandi firme dell'abbigliamento che troveranno casa nel nuovo Torino Outlet Village. Per inviare la propria candidatura, è possibile visitare il sito http://www.torinooutletvillage.com/it e cliccare la sezione LAVORA CON NOI, compilare il form e caricare il proprio curriculum.