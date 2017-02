Incidente in piazza Adriano: si ribalta un taxi, per fortuna nessun ferito

TORINO - Incidente nel pomeriggio di ieri in piazza Adriano. Un taxi, una Fiat Panda, arrivando da via Di Nanni si è ribaltato nel tentativo di evitare lo scontro con una vettura. Sul posto non sono intervenuti solo gli operatori del 118, ma anche i vigili del fuoco.

Tanto spavento, nessun ferito

Nonostante la spettacolarità del sinistro stradale, fortunatamente non si sono registrate persone ferite. In piazza Adriano hanno lavorato a lungo anche gli agenti di polizia municipale che hanno prima gestito il traffico veicolare per consentire di rimuovere il taxi incidentato e poi verbalizzato il tutto per ricostruire la dinamica.