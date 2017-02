Meteo a Torino, sarà un weekend «primaverile»: sole e temperature alte in città

TORINO - Sarà un fine settimana contraddistinto dal bel tempo, con temperature alte e sopra la media quello atteso a Torino. Il sole si alternerà a velature, ma difficilmente i termometri scenderanno sotto gli 8 gradi durante tutto il weekend. Per coloro che volessero passare il fine settimana in montagna, le notizie potrebbero essere ancora migliori: le raffiche di vento hanno spazzato via le nuvole, pertanto sia sabato che domenica saranno due giornate soleggiate.

Da lunedì le nuove misure antismog

Per vedere nuovamente pioggia in città bisognerà aspettare addirittura giovedì prossimo, visto che le "temperature primaverili" di questo fine settimana dovrebbero perdurare almeno fino a mercoledì. La pioggia di giovedì porterà invece un abbassamento del termometro. Secondo le previsioni, anche i valori delle pm10 dovrebbero abbassarsi, pur rimanendo a livelli preoccupanti. Si ricorda inoltre che lunedì entreranno in vigore le nuove misure antismog, decisamente più restrittive per porre fine a una condizione di inquinamento sempre più allarmante.