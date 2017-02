Oltre 600 dosi di cocaina vendute in un mese su whatsapp: presa la banda che riforniva gli studenti

TORINO - Ricevevano gli ordini su WhatsApp con un messaggio o una nota audio, poi rifornivano di droga gli studenti nelle province di Torino e Biella. I carabinieri della Compagnia di Chiasso hanno sgominato una banda di pusher specializzata nel traffico di cocaina: il gruppo criminale aveva adottato un linguaggio criptico per sfuggire a eventuali intercettazioni telefoniche.

La banda distribuiva oltre 20 dosi al giorno

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette italiani indagati per detenzione e spaccio di cocaina (quattro in carcere e tre obblighi di dimora e firma). La banda era guidata da due fratelli e deteneva il monopolio dello spaccio a studenti anche minorenni: erano in grado di distribuire oltre 200 grammi di sostanza stupefacente purissima al mese, circa 600 dosi al dettaglio. Quattro persone sono state denunciate, mentre decine di clienti sono stati segnalati alla Prefettura di Torino per uso di sostanze stupefacenti.