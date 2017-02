Spinge un poliziotto e tenta la fuga in San Salvario: arrestato 33enne con le tasche piene di hashish

TORINO - Quello che sembrava un normalissimo controllo, nella giornata di ieri si è presto trasformato in un inseguimento a piedi tra poliziotti e un cittadino tunisino di 33 anni, poi arrestato dagli agenti e denunciato.

La fuga e l'arresto

Quando i poliziotti gli si sono avvicinati, lui ha dato vita a una corsa folle tra le vie del quadrilatero di San Salvario. Una volta messo alle strette dagli agenti, l’uomo non si è dato per vinto e ne ha spintonato uno via per proseguire, invano, la sua fuga. Nelle tasche del fuggiasco sono stati ritrovati 150 grammi di hashish: dai successivi accertamenti è emerso come il 33enne avesse a suo carico diversi precedenti specifici. Arrestato, è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.