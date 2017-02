Tentato furto, arrestato 24enne russo in via Quarello

TORINO - Arrestato per tentato furto una ventiquatrenne di origine russa in via Quarello. Con coltellino e altri arnesi utili allo scasso il giovane stava cercando di rubare un camper parcheggiato in un cortile di via Quarello. I rumori tuttavia avrebbero allarmato gli inquilini del palazzo, i quali hanno immediatamente chiamato il 113.

L'intervento delle forze dell'ordine

Gli agenti della Squadra Volante, una volta giunti sul posto avrebbero fermato e arrestato il ventiquatrenne, il quale aveva a suo carico una serie di precedenti penali. L’uomo, dopo aver forzato la porta del camper si sarebbe introdotto all’interno dei veicolo ma non avrebbe potuto terminare l'opera a causa dell’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale.