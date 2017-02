Vigili urbani in tour nei quartieri: ecco dove poterli incontrare nei prossimi giorni

TORINO - Dopo gli ottimi risultati conseguiti nelle prime settimane, continua l’iniziativa «Civich in piazza», il progetto annunciato da Chiara Appendino che mira a raccogliere quartiere per quartiere le problematiche e le esigenze dei cittadini, grazie alla presenza sul territorio dei vigili urbani. Il progetto, promosso dal Comando di via Bologna, prevede infatti la presenza a rotazione di un ufficio mobile della polizia municipale nelle zone più decentrate o semicentrali. L’obiettivo? Migliorare le condizioni di sicurezza.

Esperienza e propensione ad ascoltare

Gli equipaggi dei camper con la livrea della Polizia Municipale sono composti da agenti del Nucleo di Prossimità del Comando di via Bologna, con vasta esperienza nel campo, e da colleghi della Sezione Circoscrizionale di zona. Non solo competenti in materia di sicurezza urbana, ma sono formati soprattutto ad ascoltare, a indirizzare e ad aiutare i cittadini a fornire loro informazioni pertinenti le competenze dell'Amministrazione comunale. Si tratta di vigili individuati su base volontaria, selezionati per motivazione e capacità comunicative.

Ecco dove incontrare i vigili urbani nelle prossime settimane

CIRCOSCRIZIONE 7

Lunedì 20 febbraio 14,30 – 18,30 in corso Vercelli 15

Martedì 21 febbraio 14,30 – 18,30 in Strada del Fortino/fronte biblioteca

Mercoledì 22 febbraio 14,30 – 18,30 in piazza Chiaves

Giovedì 23 febbraio 14,30 – 18,30 in piazza Santa Giulia

Venerdì 24 febbraio 14,30 – 18,30 in piazza Alimonda

CIRCOSCRIZIONE 8