«Venghino Dame e Messeri», torna l'Antico Carnevale del Balon dal 24 al 26 febbraio

TORINO - Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con l'Antico Carnevale del Balon. «Venghino Dame e Messeri» recita la locandina dell'evento e l'intero quartiere si veste a festa per celebrare il ritorno del Carnevale. Un'esplosione di colori e sapori che partirà venerdì 24 febbraio e terminerà solo al tramonto della domenica. Da aspettarsi festeggiamenti in pieno stile Balon: musica di strada, street food e bancarelle di artigianato.

Il programma

La festa comincerà verso le 18 di venerdì 24 febbraio con l'apertura ufficiale dell'Antico Carnevale. Per l'occasione verrà allestita un'area street food a cura di Carovana del gusto Street Food e si sfideranno gruppi musicali a colpi di brani anni '40 e anni '50/'60. Come è noto, al Balon non ci si riposa mai! Così il giorno successivo, a partire dalla mattina, troverete i banchi del mercato delle pulci ad aspettarvi tra le viuzze del rione. Alle 11 partirà la parata in maschera e tutto il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica live dei MILF duo (revival) e dei Rock- Over con le loro cover anni '60 / '70. La domenica tornerà invece, più splendente che mai, il mercato di brocantage, antichita', vintage e prodotti enogastronomici. Come se non fosse abbastanza, il pomeriggio vedrà la sfilata di gruppi storici, sbandieratori e musici e, alle 16, il gran ballo finale con i Shake'n'Roll. La festa si chiuderà solo verso sera, con il discorso finale della sindaca Chiara Appendino.