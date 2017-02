Blitz al campo nomadi, scoperto magazzino con 300 pezzi di argenteria rubati

TORINO - Avrebbe dovuto essere una semplice perquisizione per scovare dei ladri di energia elettrica, ma il blitz al campo nomadi di strada vicinale Bellcomba 258 ha permesso di scoprire un deposito pieno zeppo di argenteria rubata: circa 300 i pezzi ritrovati tra candelabri, orologi, cornici e vasi.

Sette arresti per furto d'energia elettrica

L’attività condotta dai militari nell’ambito di una più ampia campagna di monitoraggio dei campi nomadi sotto la direzione ed il coordinamento del sostituto procuratore di Torino dr. Andrea Padalino, ha consentito di arrestare per furto di energia elettrica sette rumeni, tra i 30 e i 53 anni, poichè alimentavano di energia elettrica le baracche mediante un allaccio abusivo e pericoloso alla rete elettrica pubblica IREN.

Gli oggetti rubati esposti in caserma: si cercano i proprietari

Nel magazzino sono stati ritrovati oltre 300 oggetti rubati. I carabinieri hanno quindi allestito una «mostra» negli uffici della Compagnia di Torino Oltre Dora (Corso Vercelli, 455 - telefono 011 222 5000 per appuntamenti) con tutta la refurtiva recuperata. Si tratta di centinaia di pezzi di valore in mostra da oggi nella caserma della Compagnia. L’iniziativa è stata organizzata per dare modo di visionare la merce e cercare di risalire ai legittimi proprietari.