Dramma in montagna, ritrovati morti 3 scialpinisti: si tratta di due ragazzi giovani e una guida alpina

TORINO - Il fine settimana sui monti si apre con una tragica notizia: i tre scialpinisti scomparsi nella giornata di ieri sulle pendici del monte Chaberton (3131 metri), sono stati ritrovati privi di vita questa mattina, all'alba. Si tratta di Margherita Beria d'Argentina (24 anni e figlia del sindaco di Sauze di Cesana), Antonio Lovato (28 anni) e la guida alpina Adriano Trombetta (38 anni).

Le ricerche iniziate ieri pomeriggio

Il gruppo aveva fatto perdere le proprie tracce ieri quando la denuncia per il mancato rientro aveva immediatamente fatto scattare l'allarme: l'elicottero della Gendarmerie francese ha sorvolato la zona prima del tramonto, senza esito. In seguito, durante la serata, una squadra francese e una del CNSAS Piemonte -Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono salite in quota con sci e pelli di foca, ma il buio non ha consentito loro alcun ritrovamento.

Il ritrovamento dei corpi

Le ricerche sono ricominciate all’alba di questa mattina quando, con un ulteriore sorvolo in elicottero, sono stati individuati i corpi alla base del canale nord est della montagna trascinati a valle da una valanga. Probabilmente i 3 scialpinisti sono deceduti a causa dei traumi riportati durante la caduta. Con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, i corpi sono stati prelevati dall’elicottero del 118 e consegnati alle autorità per le operazioni di riconoscimento.