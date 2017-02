Lo smog non diminuisce e le auto si fermano: lunedì «stop» anche ai Diesel Euro 4

TORINO - Brutte notizie per i torinesi, che nella giornata di oggi si sono svegliati "avvolti" da una cappa di foschia e smog. E' quest'ultimo a preoccupare particolarmente, visto che i dati delle Pm10 resi noti dall'Arpa parlano chiaro: i 50 microgrammi al metro cubo vengono ormai sforati da tempo. Ecco perché lunedì si fermeranno non solo i Diesel Euro 3, ma anche i veicoli dello stesso tipo Euro 4. Un provvedimento inevitabile, la cui ufficialità verrà resa nota a breve.

Auto ferme, termosifoni accesi 2 ore in meno e temperature più basse negli uffici

Un'ultima speranza ci sarebbe anche, ossia che oggi il valore delle Pm10 scenda sotto i 50 microgrammi al metro cubo. Ipotesi assai improbabile, visto che Arpa prevede addirittura 82 μg/m³. Tra l'altro non sono nemmeno previste piogge o eventi atmosferici che possano migliorare una situazione sempre più critica. Viste le nuove misure presentate la scorsa settimana dagli assessori all'Ambiente e ai Trasporti Stefania Giannuzzi e Maria Lapietra, il blocco riguarderà molti più veicoli: si parla di circa 100 automobili ferme a Torino. Per cercare di porre fine all'emergenza smog, a partire da lunedì negli uffici pubblici la temperatura verrà ridotta di 2 gradi, mentre i termosifoni riscalderanno gli ambienti per due ore in meno. Le nuove misure rimarranno in vigore sino al 15 aprile.