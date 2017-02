San Salvario, deruba e aggredisce un «cliente» dopo avergli venduto della droga

TORINO - A essere fermato dagli agenti della Polizia di Torino è un ragazzo di diciotto anni di origine libiche. Pare che il giovane, con la collaborazione di un complice rimasto ignoto, fosse alle prese con la compravendita di stupefacenti. Durante tale operazione il diciottenne avrebbe dunque sotratto al suo "cliente" 100 euro e il cellulare. Alla richiesta della vittima che gli venissero restituiti i suoi effetti, l'uomo avrebbe reagito con violenza, spingendo il malcapitato e, una volta a terra, colpendolo con il coccio di una bottiglia.

L'intervento della Polizia

La vittima si sarebbe dunque rivolta, in cerca di aiuto, ai militari dell’Esercito di vigilanza alla sinagoga. Una delle volanti inviate sul posto avrebbe poi rintracciato e fermato l'aggressore in via Berthollet, nonostante il suo tentativo di fuga. L’uomo infatti avrebbe cercato di confondersi tra i passanti e di nascondersi dietro le auto in sosta.