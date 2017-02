Cinema Uci Lingotto propone uno speciale «appuntamento al buio» (© )

TORINO - Ecco la nuova frontiera degli appuntamenti al buoi. Non di un incontro galante si tratta in questo caso, ma di una serata al cinema con uno spettacolo di cui non si conosce nè titolo nè autore. Questa l'ultima trovata "acchiappa pubblico" proposta dal gruppo Uci Cinemas.

Come funziona?

Si compra un biglietto a soli 5 euro e si potrà assistere alla proiezione di un film in anteprima, senza però sapere di quale opera si tratti. Se no che appuntamento al buoi sarebbe? L'iniziativa partirà lunedì 20 febbraio e mira a riavvicinare il pubblico alle sale cinematografiche attraverso questo originale gioco di mistero e intrigo. A partire dalla prossima settimana, oltre 30 multisale del gruppo, proporranno ai loro avventori questo speciale appuntamento al buio. I coraggiosi spettatori potranno ricercare indizi sul film che verrà loro proposto sul sito www.ucicinemas.it e sui canali social Facebook, Twitter e Instagram.