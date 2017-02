Arrestato senegalese per spaccio di droga, su di lui grava un ordine di espulsione dal paese (© )

TORINO - Arrestato per spaccio di droga uomo di 36 anni di origine senagalese. L'operazione di vendita di materiale stupefacente sarebbe avvenuta all’angolo tra corso Massimo D’Azeglio e corso Vittorio Emanuele II. Alla vista degli agenti, l'uomo avrebbe tentato la fuga gettando via la droga. La Squadra Volante, in seguito ai controlli del caso, avrebbe inoltre scoperto che l'uomo stava risiedendo irregolarmente in Italia e che, a suo carico, grava un ordine di espulsione emesso lo scorso gennaio dal Questore di Siracusa.