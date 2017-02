L'aria è irrespirabile, oggi nuovo blocco della circolazione della auto: fermi i Diesel Euro 4

TORINO - I torinesi sono ormai abituati a convivere con le limitazioni al traffico ma oggi, lunedì 20 febbraio, è senz'altro una data "storica" per la mobilità piemontese. Entrano infatti in vigore le nuove misure volute dagli assessori ai Trasporti e all'Ambiente Maria Lapietra e Stefania Giannuzzi, motivo per cui a fermarsi non saranno solo i Diesel Euro 3, ma anche i Diesel Euro 4.

Chi potrà circolare e chi no

La circolazione sarà quindi vietata a tutti i Diesel fino all'Euro 4 e ai veicoli benzina, gpl e metano Euro 0. Per quanto riguarda le vetture private, il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00, mentre per i veicoli adibiti al trasporto persone la circolazione sarà interdetta dalle 08:30 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00. La qualità dell'aria continua a essere pessima, come testimoniano i 36 giorni (nel 2017) di sforamento dei 50 microgrammi al metrocubo nella stazione Rebaudengo. Ecco perché negli uffici pubblici la temepratura dei termosifoni verrà abbassata di 2 gradi, mentre gli stessi rimarranno accesi due ore in meno.