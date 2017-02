Malore per Fabrizio Morri, il segretario del Pd torinese ricoverato durante l'assemblea nazionale

TORINO - Un malore improvviso, quando l'assemblea nazionale volgeva ormai al termine all'hotel Parco dei Principi. Il segretario del Partito Democratico dell'area Metropolitana di Torino, Fabrizio Morri, è stato trasportato in ospedale dopo essersi sentito male.

Morri sotto osservazione in ospedale

Trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma, il 62enne è arrivato accompagnato dall'ex sindaco di Torino, Piero Fassino. Non è chiaro cos'abbia colpito Morri, forse provato da una giornata particolarmente impegnativa e ricca di tensioni. Ad avvisare i medici del 118 sono stati proprio i suoi compagni di partito, più che mai uniti per prestare i primi soccorsi. Dopo gli accertamenti del caso, Morri è attualmente sotto osservazione da parte dei medici del presidio ospedaliero.Tutta la politica torinese si è subito stretta attorno a lui e ai suoi famigliari, esprimendo auguri di pronta guarigione.