Numerosi furti nelle auto dei corridori, è allarme tra i runners torinesi

TORINO - Dal parco del Valentino alla Pellerina, dalla Colletta al parco Ruffini nessuno è al sicuro. A essere prese di mira sono le auto parcheggiate degli sfortunati runners che decidono di dedicare del tempo alla loro passione sportiva nei parchi torinesi. Da piazza d'Armi a lungo Po parrebbe infatti che i ladri non trascurino nessun'area dove è possibile fare jogging. La tecnica utilizzata sembrerebbe sempre la stessa: aspettare l'inizio del giro di allenamento dei corridori per poter poi agire indisturbati sulle loro automobili.

Portafogli, documenti e scarpe

Sempre più spesso capita che i torinesi scelgano di dedicare un momento all'attività fisica durante la pausa pranzo o immediatamente dopo o prima l'orario lavorativo. Non è insolito perciò che vengano lasciati in macchina scarpe e vestiti di ricambio, spesso in bella vista sul sedile del passeggero. Ma non solo, nelle macchine si trovano anche i giacconi dei corridori, i documenti, il navigatore satellitare, il portafogli e, nel più sfortunato dei casi, la chiavi di casa. A salvarsi invece, pare essere lo smartphone, utilizzato dai runners per ascoltare la musica o come cronometro e contapassi. Un bottino tutt'altro che magro quello di chi si dedica alle auto dei corridori. Per non parlare poi delle scarpe da corsa che, alle volte, si trovano a bordo. Queste calzature sportive infatti sono dotate molto spesso di plantari ergonomici dal valore non indifferente. Dalla Questura fanno sapere che in occasione di manifestazioni sportive di grande richiamo, predisporranno servizi particolari per gli atleti al fine di potersi cambiare in sicurezza. Tali misure, tuttavia, non riguardano la tutela delle auto.

Ladri di città e ladri di campagna

Nel mirino dei ladri non vi sono esclusivamente le auto dei torinesi. Nei comuni delle campagne, dove le attività podistiche hanno una tradizione consolidata, il furto nelle auto dei runners è un fenomeno noto. Durante le gare, ad esempio, è sempre più frequente sentire parlare di furti da parte di figure che, vestite da corridori di tutto punto, si mimetizzerebbero con la folla radunatasi per l'evento e, senza destare alcun sospetto, "lavorerebbero" indisturbati sulle auto dei concorrenti alle gare.