Sempre meno piemontesi a letto con l'influenza, in aumento il numero dei vaccini rispetto al 2016 

TORINO - L'assessorato regionale alla Sanità comunica che il numero di piemontesi costretti a letto dal classico malanno stagionale è in diminuzione. Il numero dei colpiti dalla sindrome influenzale appare in calo per tutte le fasce d'età. La fine del 2016 aveva registrato il picco massimo epidemico durante l'ultima settimana dell'anno, in anticipo rispetto alle ultime stagioni.

I dati

Su un totale di 1000 assistiti, i bambini paiono essere i più colpiti dall'influenza: 15 casi. Nella fascia d'età tra i 15 e 64 anni, invece i casi sono 5,8 e per gli ultrasessantacinquenni 2,5.

Allo stesso tempo, il SeReMi di Alessandria ha fornito il dato complessivo relativo la somministrazione dei vaccini. Dall’inizio della campagna a oggi pare che siano state fornite 627.941 dosi di vaccino antinfluenzale. Tale dato è ancora provvisorio ma appare comunque già superiore al dato finale registrato nel 2016. Lo scorso anno infatti le dosi di vaccino somministrate furono 603.000.